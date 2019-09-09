Aşure günü oruç tutarken nasıl niyet edilir? Muharrem ayında 1 gün oruç tutulur mu?

Muharrem ayında bir gün oruç tutulur mu? Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen Muharrem ayının başlaması beraberinde yapılacak ibadetleri de getirdi. Peygamber efendimizin (s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicret etmesi sonucunda başlayan hicri yılbaşı 31 Ağustos Cumartesi günü başladı. 9 Eylül Pazartesi günü itibariyle müminler aşure orucu tutmaya, ve ibadetlerini yerine getirme çalışıyor. Muharrem ayında bir gün oruç tutanın bir yıllık günahları affedilir. (Müslim, Tir­mizi, İ. Ahmed, Taberani) Aşure günü oruç tutarken nasıl niyet edilir? sorusunun yanıtını merak edenler haberimiz içerisinden sorunun cevabına ulaşabilirler

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTARKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Muharrem ayında (Aşure günü) yapılacak oruç niyeti: “Niyet ettim Allah rızası için muharrem ayının orucunu tutmaya.”

MUHARREM AYINDA BİR GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Resûlullâh Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allâh'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır (teheccüd)." (Müslim, Sıyâm 202, 203; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

– Bir diğer rivayette de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön¬ce veya bir gün sonra tutmak sûretiyle yahudilere mu¬halefet edin!" (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188)

Bu sebeple Hanefî mezhe¬bine göre Muharrem'in sadece onuncu günü oruç tutulması, yahudileri taklit et¬me anlamına gelebileceği için mekruhtur.

AŞURE GÜNÜ ORUCU HANGİ GÜNLER TUTULMALI?

Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi Aşure günü orucunu önceki veya ertesi günle birleştirmek gerekiyor. Buna göre bu sene 8 Eylül Pazar ve 9 Eylül Pazartesi veya 9 Eylül Pazartesi ve 10 Eylül Salı günleri oruç tutulmalı.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlık açısından birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayında gerçekleşen ve bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Hz. Ömer'in halife olduğu dönemde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görüldü.

İslam dünyasında dönüm noktası sayılan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi ve hakka, hakikate, ilme, medeniyete yapılan yolculuk şeklinde ifade edilir. Hicret, Allah yolunda fedakarlığının ve kardeşliğin nüksettiği gündür.

MUHARREM AYININ FAZİLETİ

Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.

Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.