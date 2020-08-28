Aşure ayı ayın kaçında başlıyor?

Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir.



AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününe denk gelen 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek. Hazreti Muhammed ve ashabının 1442 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.