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  3. Aşure ayı ayın kaçında başlıyor?
28 Ağustos 2020 Cuma 10:05 | Son Güncelleme:

Aşure ayı ayın kaçında başlıyor?

Aşure ayı ayın kaçında başlıyor"

İslam inancında bu günde birçok önemli olayın meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir.

Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. 

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününe denk gelen 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek. Hazreti Muhammed ve ashabının 1442 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

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