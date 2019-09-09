Aşure günü namazı duası nedir? Aşure günü namazı nasıl kılınır?

Aşure günü namazı ve duası araştırılıyor. Aşure günü namazı nasıl kılınır? Müslümanlar her yıl bu önemli günü büyük bir coşku ile karşılıyorlar. Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. 9 Eylül’de idrak edilen bu önemli gün içerisinde Müslüamanlar bolca dua ediyorlar.

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu aşure namaz'ı akşam ile yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsı namazından sonrada kılınabilmektedir..

Namaza şöyle niyet edilir:

"Niyet eyledim Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumuz ve din kardeşimin ya da herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş (ise) bu hakkın ödenmesi için

Allah-u Ekber !

Birinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 1 Ayetel Kürsi, 11 İhlas-ı Şerif

İkinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif

Üçüncü Rekatta

1 Fatiha suresi , 1 El-Hakimut'tekasur, 11 İhlas-ı Şerif

Dördüncü Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif

Beşinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 3 Kafirun suresi 11 İhlas-ı Şerif

Altıncı Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur ve namazdan sonra dua edilir.

ÖĞLE VE İKİNDİ ARASI 4 REKATLIK NAMAZ

Aşure gününde öğlen ile ikindi arasında 4 rekatlik bir namaz daha kılınır. Bu namazın da her rekatinde 1 Fatiha ve 50 İhlas suresi okunur.

"Namazdan sonra 70 adet istiğfar-ı şerif, 70 adet salavat-ı şerife ve 70 defa "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" okunur. Hz. Muhammed'in ümmedi ve kendisi için dua edilir."

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Aşure günü oruç tutanın, bir yıl­lık günahları affolur. [Müslim, Tir­mizi, İ. Ahmed, Taberani]

Aşure günü oruç tutan o yıl tuta­madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhale­fet edin. [İ .Ahmed]

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, me­lekler, peygamberler, şehidler ve sa-lihlerin ibadetleri kadar sevaba kavu­şur. [Şir'a]

Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] oku­malıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

4- Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyurul­du. (Hakim)

5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha­dis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı,

10 defa şu dua okunur:

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''