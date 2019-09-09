Aşure günü mesajları haberimizde! 2019 Resimli, en güzel aşure günü tebrik mesajları

Aşure günü mesajları ve kutlama sözleri araştırılıyor. Resimli ve en güzel aşure günü mesajları merak ediliyor. Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır. Bu ay içerisinde aşure günü de yer alıyor. Muharrem ayı içerisinde yer alan aşure günü 2019 yılında 9 Eylül’de idrak ediliyor. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel aşure günü kutlama mesajları haberimizde sizlerle.

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

- Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

- Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

- Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

- Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

- Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

- Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

- Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

- Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun.

- Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

- Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

- Allah’ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

- Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah’a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

- Muharremin Onuncu gününe aşure günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Çünkü Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun.

- Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

- Allah’ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.