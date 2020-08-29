Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Aşure günü eve ne alınmalı? Aşure günü eve erzak almanın önemi nedir?
29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:10 | Son Güncelleme:

Aşure günü eve ne alınmalı? Aşure günü eve erzak almanın önemi nedir?

Aşure günü eve ne alınmalı" Aşure günü eve erzak almanın önemi nedir"

Bugün Aşure günü idrak ediliyor. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Aşure günü ise, hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü oluyor. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Aşure günü oruç tutuluyor ve Aşure tatlısı yapılıyor. Peki, Aşure günü eve erzak almanın önemi nedir?

2020 Aşure günü için geri sayım sona erdi. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure günü bugün idrak ediliyor. O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur. Peki, Aşure günü eve ne alınmalı? Aşure günü eve erzak almanın önemi nedir?

AŞURE GÜNÜ EVE NE ALINMALI?

Aşure günü eve ve çocuklara yiyecek ve içecek alınması tavsiye ediliyor. Aşure gününde temel ihtiyaçlar ve aşure tatlısında kullanılabilecek bakliyatların alınması tavsiye ediliyor. Aşure, temel olarak; su, buğday, arpa, nohut, fasulye, pirinç, toz şeker kullanılarak yapılıyor. İçine ceviz, fındık, çam fıstığı, badem, kayısı, nar, susam, tarçın gibi kuruyemiş, meyve ve baharatlar eklenebiliyor.

AŞURE GÜNÜ EVE ERZAK ALMANIN ÖNEMİ NEDİR?

10 Muharrem günü, fazla erzak almanın bereketiyle ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun (o kişinin) rızkına bolluk ihsân eder.”(Taberânî, Evsat, IX, 121, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

Câbir (r.a.) bu rivâyetle alâkalı olarak;

“–Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk.” buyuruyor.

Yine İbn-i Uyeyne de:

“–Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik.” (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, VI, 306)

10 Muharrem günü olan Aşure gününde evimizin rızkını biraz daha geniş tutarak bütün sene onun bereketİni evimizde yaşayabileceğimize dair rivayetler var.

Bununla beraber, “Kim aşure günü ailesine bol yiyecek alıp yedirirse, o yıl boyunca bolluk içinde olur.” anlamına gelen rivayetler vardır. Fakat, oldukça zayıf kabul edilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 3/189).

Yeni eğitim yılı nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan akılalmaz koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
İçişleri Bakanı Soylu'dan sert 30 Ağustos açıklaması: 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın
Van Gölü'ne giren çocukların saçları sodadan sararıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB'nin diyalog çağrısı yaparken başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir
Beylikdüzü'nde korku dolu dakikalar: Para dolu çantayı çalıp kaçtılar

Beylikdüzü'nde korku dolu dakikalar: Para dolu çantayı çalıp kaçtılar

İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor

İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor

Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliğ

Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor

Genelkurmay arşivlerinden çıkan Büyük Taarruz fotoğraflar&

Genelkurmay arşivlerinden çıkan Büyük Taarruz fotoğrafları