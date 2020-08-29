2020 Aşure günü için geri sayım sona erdi. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure günü bugün idrak ediliyor. O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur. Peki, Aşure günü eve ne alınmalı? Aşure günü eve erzak almanın önemi nedir?

AŞURE GÜNÜ EVE NE ALINMALI?

Aşure günü eve ve çocuklara yiyecek ve içecek alınması tavsiye ediliyor. Aşure gününde temel ihtiyaçlar ve aşure tatlısında kullanılabilecek bakliyatların alınması tavsiye ediliyor. Aşure, temel olarak; su, buğday, arpa, nohut, fasulye, pirinç, toz şeker kullanılarak yapılıyor. İçine ceviz, fındık, çam fıstığı, badem, kayısı, nar, susam, tarçın gibi kuruyemiş, meyve ve baharatlar eklenebiliyor.

AŞURE GÜNÜ EVE ERZAK ALMANIN ÖNEMİ NEDİR?

10 Muharrem günü, fazla erzak almanın bereketiyle ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun (o kişinin) rızkına bolluk ihsân eder.”(Taberânî, Evsat, IX, 121, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

Câbir (r.a.) bu rivâyetle alâkalı olarak;

“–Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk.” buyuruyor.

Yine İbn-i Uyeyne de:

“–Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik.” (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, VI, 306)

10 Muharrem günü olan Aşure gününde evimizin rızkını biraz daha geniş tutarak bütün sene onun bereketİni evimizde yaşayabileceğimize dair rivayetler var.

Bununla beraber, “Kim aşure günü ailesine bol yiyecek alıp yedirirse, o yıl boyunca bolluk içinde olur.” anlamına gelen rivayetler vardır. Fakat, oldukça zayıf kabul edilmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 3/189).