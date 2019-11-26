Astarlı (Zerdeli) Sütlaç tarifi ve yapılışı: Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? İşte en lezzetli Astarlı Sütlaç tarifi

Astarlı Sütlaç nedir, nasıl yapılır? Zerdeli Sütlaç tarifi MasterChef Türkiye yarışmasını izleyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Türk mutfağının en lezzetli tatlılarından olan ve Gaziantep yöresinden bir tarif yapmak isteyen vatandaşlar Astarlı Sütlaç yapılışını araştırıyor. Peki, Astarlı Sütlaç nasıl yapılır?

ASTARLI (ZERDELİ) SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

Sütlaç:

4 kase

5 bardak süt

1 kahve fincanı pirinç

1 yemek kaşığı şeker

1 fiske tuz

Zerde:

4 kase

5 bardak su

1 kahve fincanı pirinç

1 su bardağı şeker

3-4 tane yeşil ıtır yaprağı veya gül suyu

ZERDELİ (ASTARLI) SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Astarlı Sütlaç yapılışı;

Astarlı Sütlaç yapmak için; tencerede sütü kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve sütün içine katın. Orta hararette süt hafif koyulaşıp pirinçler pişerek uzamaya başlayıncaya kadar kaynatın.

Sütlaç içine mercimek kadar tuz ve şekeri koyun ve 1-2 dakika daha pişirin. şekeri daha önce koyarsanız pirinçlerin sertleşmesine neden olur.

Sütlacı kaselere pay edin. Soğuduktan buzdolabına alın ve soğuk olarak servis yapın.

ZERDELİ SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

Zerdeli sütlaç, sütlacın süt yerine su ile yapılanıdır. İçine safran konur ve sapsarı olur. Ancak Gaziantep’te safran kullanımı pek yoktur, yerine bazen haspir kullanılır veya zerde renksiz beyaz yapılır. Safran çok özel bir rayihaya sahiptir. Bunun yerine zerdeye ıtır yaprağı, çiçek suyu veya gül suyu ile mis gibi bir koku verebilirsiniz. çiçek suyu narenciye çiçeklerinden elde edilir. Itır yaprağı koyarsanız zerde piştikten sonra içinden çıkarıp atın.

Zerdeli sütlaç yapmak için; Pirinci yıkayın, süzün ve su ile kaynatın. Kaynayınca yüzeyde oluşan köpükleri alın. Pirinç yumuşayınca bir bardak şekerin önce yarısını kaynayan pirince ilave edin. Orta hararette kaynatmaya devam edin. Kıvama gelince kalan şeker ekleyin.

Pişmeye yakın isterseniz çiçek suyu, gül suyu veya ıtır yaprağı koyun. Lezzet versin diye şekeri azaltarak iki kaşık bal da kullanabilirsiniz. Eğer haspir kullanıyorsanız haspiri biraz su veya gülsuyu içinde kaynatın ve süzerek kaynayan zerdeye ekleyin. Zerdeyi kaselere bölün. İsterseniz ceviz ve tarçın koyabilirsiniz.