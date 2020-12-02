Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 askerlik Şubat celp dönemi ertelenecek mi?

Askerlik celp tarihleri askere gidecek adaylar tarafından sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle geçtiğimiz askerlik celp tarihleri ertelenmişti. Söz konusu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiği belirtilmişti. İşte askerlik şubat celp dönemi ile ilgili yeni gelişmeler...

Askerlik celp tarihleri sıklıkla araştırılmaktadır. Şubat celbinde askere gitmek isteyenler 30 Kasım'a kadar başvurularını eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olmaları gerekiyor.

E-Devlet üzerinden yoklama başvurusu yapan adaylar daha sonra hastaneden sağlık raporu almak zorundadır. Rapor onaylandıktan sonra E-Devlet'ten başvurunuz tamamlanıyor ve Askeri Şube onay sürecine geçiliyor.

2021 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Şubat celbi askerlik yerleriyle alakalı 15 - 23 Ocak tarihleri konuşulmaktadır. Fakat koronavirüs sebebiyle tarihlerde aksama yaşanabilir.

Şubat celp duyurusu henüz gelmemiştir. 2021 celp duyurusu Aralık ayında gelmesi bekleniyordu fakat koronavirüs sebebiyle yine bir erteleme söz konusu olabilir.



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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