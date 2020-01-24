Askerlik yeri sorgulama: 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgula

Askerlik yeri sorgulama işlemi 24 Ocak itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2000/1 askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından bugün açıklanıyor. Vatandaşlar heyecanla sorgulama ekranının aktif olmasını bekliyorlar. Sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların işlemlerini yapabilmeleri için e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor. Haberimiz içerisinden askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklamalarını takip edebilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri 24 Ocak Cuma günü açıklanacak.

ASKERLİK YERİ SAAT KAÇTA SORGULANACAK?

Askerlik yeri sorgulama işleminin saat kaçta yapılacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ASKERLİK YERİ NEREDEN SORGULANACAK?

Askerlik yeri sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Askerlik yeri sorgulama işlemini haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.