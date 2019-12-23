Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? E-devlet askerlik tecil işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?

Askerlik tecil ettirme işlemleri araştırılıyor. Askerlik tecil işlemleri için gerekli belgeler nelerdir? Askerlik çağına gelmiş fakat bazı nedenlerden dolayı bu görevi erteletmek isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. Askerlik tecil ettirme e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Konu ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

ASKERLİK TECİL ETTİRME NASIL YAPILIR?

Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebiliyorlar.

Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Askerlik tecil ettirme e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Tecil işlemleri için aile hekimi onayının ardından, ilgili askerlik şubesinin de onay vermesi üzerine tecil işlemi gerçekleştirilmiş olur. Yine e-devlet üzerinden tecil işlemleri sorgulanabilmektedir. Askerlik tecil şartları sağlandığı takdirde, askerlik şubelerine gitmeden tecil işlemlerinizi yapabilirsiniz. E-devlet şifresi olmayan kişiler PTT şubelerinden e-devlet şifrelerini temin edebilirler.

ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Askerlik şubesinde doldurulacak formun yanı sıra giderken götürülmesi gereken belgeler şunlardır:

*Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi

*Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi

*Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

*Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi