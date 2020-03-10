Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? E-devlet giriş ile askerlik tecil ettirme-sorgulama

Askerlik tecil ettirme işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır? Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebiliyorlar. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

ASKERLİK TECİL ETTİRME NASIL YAPILIR?

Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebiliyorlar.

E-DEVLET ASKERLİK ERTELEME BAŞVURU EKRANI

Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Askerlik tecil ettirme e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Tecil işlemleri için aile hekimi onayının ardından, ilgili askerlik şubesinin de onay vermesi üzerine tecil işlemi gerçekleştirilmiş olur. Yine e-devlet üzerinden tecil işlemleri sorgulanabilmektedir. Askerlik tecil şartları sağlandığı takdirde, askerlik şubelerine gitmeden tecil işlemlerinizi yapabilirsiniz. E-devlet şifresi olmayan kişiler PTT şubelerinden e-devlet şifrelerini temin edebilirler.