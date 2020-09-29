Askere gidene okunacak dualar nelerdir? Asker uğurlarken hangi dualar okunmalı?

Askere gidecek olan evladı, abisi kardeşi, eşi veya dostu olan kişiler askere gidene okunacak dualar hakkında bilgi almak istiyor. Allah katında en önemli ibadetlerden biri dualardır. Askere giden bir erkek dualarla Allah'a emanet edilir. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının alması gereken sorumluluklardan biri de askere gitmektir.

ASKERE GİDENE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

"Allah'ın hıfzu himayesiyle ( gözetim ve koruması altında) git. Allah sana takva azığı versin (takva nasip etsin), günahını bağışlasın. Her nereye yönelirsen, hayrı o yöne çevirsin. (Darimi, Isti'zan, 41)"

Ya Rabbi ! Bu aziz vatanı korumak için, İslam'ın şanlı sancağını dalgalandırmak için cepheden cepheye koşan ve bu uğurda gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin ruhunu şad eyle, bizleri de onların şefaatlerine nail eyle.

ASKER UĞURLARKEN HANGİ DUALAR OKUNMALI?

Ya Rabbi! Bu heyecan,iman ve vatan sevgisi içinde görevlerini yapmalarını onlara nasib eyle,onlara güç, kuvvet, sabır ve sağlık vererek vatanı güzel koruma azmini nasib eyle.

Vücutlarına sıhhat ve afiyet, kalplerine sarsılmaz bir iman,ihsan eyle

Bu gençlerimizi ve cümlemizi, her türlü görünür görünmez kaza ve belalardan felaketlerden afetlerden ,Merhametinle muhafaza et Ya Rabbi!

Kahraman ordumuzu havada karada ve denizde daima Mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi!

Din ve Vatan uğruna ciğerpare evladını feda eden,’’Ölürsen şehid, kalırsan gazi;haydi yolun açık olsun’’diyerek uğurlayan anne-babaları ve uzaktan ve yakından bu merasime katılan bu cemaati iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Dinimize ,devletimize milletimize, kötülük etmek isteyenlere fırsat verme, Vatanımızı ve milletimizi ve mukaddes değerlerimizi,gençliğimizin güç ve kuvvetleri ile her türlü tehlikelerden koru Ya Rabbi!

ASKERE GİDENE NE DENİR?

Askere gidene kişiye; Sağ salim dönersin inşallah, Allah kurtarsın, Allah kavuştursun, en büyük asker bizim asker, vatan sana emanet, dualarımız seninle, vatan için git, seni sevenler için dön, kazasız belasız, Rabbim tez zamanda gelmeyi nasip etsin, gibi ifadeler kullanılır.