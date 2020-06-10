Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Asker uğurlama yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı asker uğurlama tedbirleri nelerdir?
10 Haziran 2020 Çarşamba 13:47 | Son Güncelleme:

Asker uğurlama yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı asker uğurlama tedbirleri nelerdir?

Asker uğurlama yasaklandı mı" İçişleri Bakanlığı asker uğurlama tedbirleri nelerdir"

İçişleri Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle 81 İl valiliğine uyarı yazısı gönderdi. Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda, Türkiye'nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiğini, ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği vurgulandı...

Asker uğurlama yasaklandı mı? sorusunun yanıtı gündemde araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle 81 İl valiliğine uyarı yazısı gönderdi. Salgın riskinin halen devam ettiğine işaret edilen yazıda, yeni dönemde de maske, mesafe ve hijyen kurallarının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ASKER UĞURLAMA YAZISI

Son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle 81 İl valiliğini bir kez daha uyarıldı.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda, Türkiye’nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiğini, ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Salgın riskinin halen devam ettiğine işaret edilen yazıda, yeni dönemde de maske, mesafe ve hijyen kurallarının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bakanlığımız yazısında, salgınla mücadelede tüm kesimlerin tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin salgını riskini artıracağı, bu tür faaliyetlerin hala kısıtlama kapsamında olduğu belirtildi.

Bakanlığın son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle kamuoyunda sanki bu konudaki kısıtlamanın kalktığı algısının oluştuğuna değinerek, 21 Mart tarihinde ülke genelindeki valiliklere gönderilen asker uğurlaması ile ilgili genelgenin hala yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Söz konusu genelge ile askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreliğine kısıtlandığı/ yasaklandığı anımsatıldı.

Valiliklerden, daha önce gönderilen genelge kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasını, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlemlerin yapılması istedi.

Yassıada kararları teklifi Meclis'te! Kara leke hukuk tarihinden silinencek
Alman isimden çarpıcı itiraf: 'Türkiye olmadan Libya'da ateşkes olmaz'
Kaldırımda yürüdükleri sırada üzerlerine yılan düştü
CHP'li Tanal'dan devlet malına zarar! Sıraya gerek yok gürültünüz yeter...
Mehmet Demirkol bombayı patlattı! Fener'in yeni hocası...
Muhalefet tarım eleştirilerinde haklı mı ?

Muhalefet tarım eleştirilerinde haklı mı ?

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem

Mutfakta yapılan en büyük yanlışlar! Bunları yapıyo

Mutfakta yapılan en büyük yanlışlar! Bunları yapıyorsanız dikkat...

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artı

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artırıyor!