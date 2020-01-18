'Asitli saldırıya müebbet verin'

Soner KAN

Hatay’da geçen yıl Berfin Özek (20), eski sevgilisi Ozan Çeltik’in asitli saldırısına uğradı. Genç kızın yüzü eridi, sağ gözü görme yetisini kaybetti. Tutuklu sanığın kasten yaralamadan 13 yıl 6 ay hapse çarptırılması Berfin’i 2. kez yaraladı. AKŞAM’a konuşan genz kızın avukatı Mehtap Sert, gerekçeli karar sonrası dosyayı istinafa taşıyacaklarını, içeriğine suçun öldürmeye yönelik olduğunu gösteren deliller ekleyeceklerini belirtti.

YASAL DÜZENLEMEYLE CEZA ARTSIN

Suçun ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olarak değerlendirilip 24 yıl hapis verilmesini savunan Sert, mahkeme kararına göre saldırganın kısa sürede tahliye olabileceğini hatırlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Berfin’e verdiği desteğin önemli olduğunu belirten avukat, “Asitli saldırılarla ilgili yasal düzenleme yapılıp, bu suça da müebbete yakın bir ceza verilmeli” dedi. Cezayı yeterli bulmayan Erdoğan, yargıçlara “Vicdanınızın sesini dinleyin” çağrısı yapmıştı.