Asitçi enişteye ceza! Kör eden asit için 5.3 milyon tazminat ödeyecek

Ataşehir’de 2015’te bir restoranda eşinin yeğeni Y.K.’nin (7) yüzüne asit attığı gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Cihan Araçman’a açılan tazminat davasının dün karar duruşması görüldü. Araçman, toplamda 5 milyon 330 bin 379 lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

