17 Eylül 2020 Perşembe 02:23 | Son Güncelleme:
Asitçi enişteye ceza! Kör eden asit için 5.3 milyon tazminat ödeyecek
İstanbul Ataşehir'de 3 yaşındaki yeğeni Y.K.'ye asit atan enişte Cihan Araçman, 5.3 milyon TL tazminat ödemeye mahkum oldu.
Ataşehir’de 2015’te bir restoranda eşinin yeğeni Y.K.’nin (7) yüzüne asit attığı gerekçesiyle 12 yıl hapse çarptırılan Cihan Araçman’a açılan tazminat davasının dün karar duruşması görüldü. Araçman, toplamda 5 milyon 330 bin 379 lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.