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  3. Aşırı hız ölüme sebep oluyordu
23 Ağustos 2020 Pazar 10:30 | Son Güncelleme:

Aşırı hız ölüme sebep oluyordu

Aşırı hız ölüme sebep oluyordu
İHA

Kırıkkale'de şehir içinde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü, önünde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.

Aşırı hız ölüme sebep oluyordu

Kaza, Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarındaki Makro Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar yolunda aşırı hız yapan bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin de savrulduğu o anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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