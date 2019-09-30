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Aside Tatlısı nasıl yapılır? Aside Tatlısı yapılışı ve malzemeleri

Aside Tatlısı nasıl yapılır" Aside Tatlısı yapılışı ve malzemeleri

Aside Tatlısı nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yarışma programında yapılan yemek ve tatlı tarifleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 30 Eylül Pazartesi yayınlanan bölümünde yarışmacılar Aside Tatlısı yaptılar. İzleyiciler de bu tatlının nasıl yapıldığını merak edip aratmaya başladı. İşte Aside tatlısı yapılışı ve malzemeleri

Aside Tatlısı nasıl nasıl yapılır? Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de çekişmeli anlar yaşanıyor. 30 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümde yarışmacılardan çeşitli tarifleri yapmasını istediler. Bunlardan birisi de Aside Tatlısı'ydi. Bunu izleyen seyirciler de Aside Tatlısı'nın nasıl yapıldığını merak edip aratmaya başladı. Haberimiz içerisinden Aside Tatlısı yapılışı ve malzemelerine ulaşabilirsiniz

ASİDE TATLISI TARİFİ VE MALZEMELERİ

Aside Tatlısı malzemeleri:

2 çay bardağı pekmez
2,5 su bardağı su
1 su bardağı un
Süslemek için
ceviz
İsteğe göre asidenin üzerine de
tavada eritilmiş tereyağı

Aside Tatlısı Tarifi yapılışı; 

Un, su ve pekmezi tencereye alıp tel karıştırıcıyla kaynayana kadar karıştırın.

Kıvam alınca içine 1 fiske tuz ekleyin.

2 adet cam kasenin içini soğuk suyla ıslatıp tatlıları bölüştürün.

Tereyağını tavada kızdırıp köpürtün ve tatlıların üzerine gezdirin.

Son olarak dövülmüş ceviz ya da fındık serpin. Aside hazır!

 

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