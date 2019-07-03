Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6584
  • 6,3962
  • 257.99
  • 100.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Asena Tuğal kimdir? Afili Aşk Hülya kimdir, gerçek adı ne?

Asena Tuğal kimdir? Afili Aşk Hülya kimdir, gerçek adı ne?

Asena Tuğal kimdir" Afili Aşk Hülya kimdir, gerçek adı ne"

Afili Aşk Hülya kimdir, gerçek adı ne? Kanal D ekranlarında başlayan Afili Aşk dizisinde Hülya karakterini canlandıran Asena Tuğal, diziyi seven hayranları tarafından araştırılıyor. Asena Tuğal kaç yaşında? Afili Aşk dizisi ile gündeme gelen ve izleyenlerin Afili Aşk Hülya kimdir? sorusu ile arattığı Asena Tuğal hayatı ve yaşı merak ediliyor. Hülya 30’lu yaşlarındadır. Samet’in karısıdır. Kolunda bilezikleriyle gezen, sosyeteye girmek isteyen biridir. Yelda ile aynı evde yaşaya yaşaya ondan çaktırmadan çok şey öğrenmiştir. İşte Asena Tuğal hayatı

Asena Tuğal kimdir? sorusu Afili Aşk dizisini izleyenler tarafından aratılıyor. Kanal D’de Çarşamba akşamları yayınlanmaya başlayan Afili Aşk dizisinde Hülya’yı canlandıran Asena Tuğal, dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Asena Tuğal kimdir? Afili Aşk Hülya kimdir, gerçek adı ne? sorusu internette aratılan konular arasında yerini aldı. Asena Tuğal, 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘double major’ olarak tamamlayan oyuncu, Matematik ve Fen Bilimleri fakültesinden aynı dönem içinde mezun oldu. Asena Tuğal ilgili detaylar haberimizde

ASENA TUĞAL

Asena Tuğal, 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘double major’ olarak tamamlayan oyuncu, Matematik ve Fen Bilimleri fakültesinden aynı dönem içinde mezun oldu. 2000 yılından itibaren TGRT, Kanal D ve Show TV de haber muhabiri olarak çalıştı. Daha sonra ise Star TV ekranlarında 2006 Miss Turkey’de dördüncü güzel seçilen Asena Tuğal, Miss International yarışmasında ödülü kazandı.

Spor alanında da başarısı olan güzel oyuncu, Kürek sporunda uluslararası dereceleri bulunuyor olup ayrıca Tekvando sporunda siyah kuşaktır. Ve bu sayede ülkemizi Milli Takım kadrosuyla geçmiş yıllarda temsil etti. Asena Tuğal birçok dizide oynadı. 2008 yılında Akasya Durağı, 2009 yılında Ömre Bedel ve 2010 yılında da Öğretmen Kemal Filinta adlı dizilerde rol aldı.  Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Lise Devriyesi dizilerinde rol aldı.

Asena Tuğal’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Hülya Yiğiter) (TV Dizisi)
2017 – Lise Devriyesi (Seda Sancak) (TV Dizisi)
2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Zeynep Sağlam) (TV Dizisi)
2016 – Kertenkele: Yeniden Doğuş (Zeynep Şanlı, Maskeli Kız) (TV Dizisi)
2015-2016 – Filinta (Tabibe Leyla) (TV Dizisi)
2013 – Tozlu Yollar (Vildan) (TV Dizisi)
2013 – Aldırma Gönül (Nefise) (TV Dizisi)
2010 – Öğretmen Kemal (Nehir) (TV Dizisi)
2010 – Akasya Durağı (Ezgi) (TV Dizisi)
2009 – Ömre Bedel (Hande) (TV Dizisi)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm
Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu
Gurur Aydoğan asker yolcusu...
Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral hangi dizide oynayacak?
<p>6. bölümümüzde, bizim tarihi meselelerimize uzak görünen ama aslında bugün yaşadığımız coğrafya;

Yahudiler Hristiyanlığı Anadolu´da Nasıl Yaydı? - Konuk: Prof. Dr. Turhan Kaçar | # TarihiGün 6. Bölüm

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Fortune 500: Türkiye’nin en büyük şirketleri açıklandı