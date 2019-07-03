Asena Tuğal kimdir? sorusu Afili Aşk dizisini izleyenler tarafından aratılıyor. Kanal D’de Çarşamba akşamları yayınlanmaya başlayan Afili Aşk dizisinde Hülya’yı canlandıran Asena Tuğal, dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Asena Tuğal kimdir? Afili Aşk Hülya kimdir, gerçek adı ne? sorusu internette aratılan konular arasında yerini aldı. Asena Tuğal, 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘double major’ olarak tamamlayan oyuncu, Matematik ve Fen Bilimleri fakültesinden aynı dönem içinde mezun oldu. Asena Tuğal ilgili detaylar haberimizde

ASENA TUĞAL

Asena Tuğal, 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘double major’ olarak tamamlayan oyuncu, Matematik ve Fen Bilimleri fakültesinden aynı dönem içinde mezun oldu. 2000 yılından itibaren TGRT, Kanal D ve Show TV de haber muhabiri olarak çalıştı. Daha sonra ise Star TV ekranlarında 2006 Miss Turkey’de dördüncü güzel seçilen Asena Tuğal, Miss International yarışmasında ödülü kazandı.

Spor alanında da başarısı olan güzel oyuncu, Kürek sporunda uluslararası dereceleri bulunuyor olup ayrıca Tekvando sporunda siyah kuşaktır. Ve bu sayede ülkemizi Milli Takım kadrosuyla geçmiş yıllarda temsil etti. Asena Tuğal birçok dizide oynadı. 2008 yılında Akasya Durağı, 2009 yılında Ömre Bedel ve 2010 yılında da Öğretmen Kemal Filinta adlı dizilerde rol aldı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Lise Devriyesi dizilerinde rol aldı.

Asena Tuğal’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Hülya Yiğiter) (TV Dizisi)

2017 – Lise Devriyesi (Seda Sancak) (TV Dizisi)

2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Zeynep Sağlam) (TV Dizisi)

2016 – Kertenkele: Yeniden Doğuş (Zeynep Şanlı, Maskeli Kız) (TV Dizisi)

2015-2016 – Filinta (Tabibe Leyla) (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (Vildan) (TV Dizisi)

2013 – Aldırma Gönül (Nefise) (TV Dizisi)

2010 – Öğretmen Kemal (Nehir) (TV Dizisi)

2010 – Akasya Durağı (Ezgi) (TV Dizisi)

2009 – Ömre Bedel (Hande) (TV Dizisi)