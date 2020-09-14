Asel isminin anlamı nedir? Asel ne demek?

Asel ismi ne anlama geldiği merak ediliyor. Çocuklarına güzel ve hoş anlamlara gelen isimlerden koymak isteyen kişiler Asel ismini araştırıyor. Son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alan Asel, dilimize Arapça'dan geçmiştir.

ASEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asel ismi, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada "bal" anlamında kullanılmaktadır. Balın insanlara şifa verdiği ve iyileştirici özelliklere sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Dünyevi olmaktan çok, manevi anlamlara işaret eder.

Bazı yerlerde Asel sözcüğü huzur, sevgi, muhabbet anlamlarına da gelmektedir. Bu isim, kız çocukları için verilmektedir.

ASEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Asel ismi neşeye, berekete, sonsuz mutluluğa işaret etmektedir. Bu ismi taşıyan kimseler, çevrelerine pozitif enerji veren bir yapıdadır. Kederi ve gamı dağıtan, olumlu bir yapıya sahiplerdir. Merhametli ve adaletli olurlar. Olayları değerlendirmede sağ duyuları gelişmiştir. Yaşadıkları çevrede sevilen ve takdir edilen bir mizacı taşırlar.

ASEL İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Asel ismi Kur'an'da geçmektedir. Muhammed suresinin 15. ayeti, Asel sözcüğünü bulundurur. Bu ayette cennetteki bal ırmağından bahsedilirken Asel kelimesi kullanılmaktadır.