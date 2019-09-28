Asansör boşluğuna itilen Tuğçe Gürbüz'den flaş haber

Sevgilisi tarafından asansör boşluğuna itilerek ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesi veren Tuğçe Ülkü Gürbüz'den iyi haber geldi. Konya Numune hHastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada genç kızın sabah saatlerinde yapılan muayenesinde durumunda düzelme gözlendiği ve bağlı bulunduğu solunum destek makinesinden ayrıldığı belirtildi. Genç kızın sağlık durumunun iyi yönde gelişme gösterdiği ancak durumunun halen kritik olduğu öğrenilirken doktorların gözetiminde yoğun bakımdaki tedavisine devam ettiği bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrecisi T.Ü.G. (22), aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes (31) ile 25 Eylül günü, saat 02.00 sıralarında arkadaşları Y.İ.'nin oturduğu binaya gelmişti.

Ancak ikili arasında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'taki aparmanın giriş katında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, araştırma görevlisi Kafes, genç kızı iteklemişti. Dengesini kaybederek savrulan üniversiteli, o anda kapısı açılan asansörün boşluğuna düşmüştü. T.Ü.G., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılmış, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hemen ameliyata alınmıştı.

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ilk ifadesinde, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk eildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Alpaslan Eylen, ''Beynin çeşitli bölgelerinde kanamalar olduğunu gördük. Bunu cerrahi yolla boşalttık. Hasta ameliyata girmeden önce komadaydı, solunum yetmezliği vardı.

Ameliyattan sonra, kanamalar gidince gözlerini açmaya başladı.

Ancak beyin ödemi olduğu için uyutmaya karar verdik. Sırtında da düşmeye bağlı omurga kırıkları var. Omurga kırığıyla ilgili de ameliyat yapacağız. Bu akşam uyandırmaya çalışacağız'' demişti.

(DHA)