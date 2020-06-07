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  3. Artvin'de yakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
07 Haziran 2020 Pazar 15:19 | Son Güncelleme:

Artvin'de yakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'de yakıt tankeri dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika Haberleri.. Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Murat Küçükal'ın kullandığı 08 AAB 350 plakalı yakıt tankeri, Ardanuç-Arkadan kara yolunun 5. kilometresinde Ardanuç Deresi'ne yuvarlandı.

Sürücü Küçükal, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan İsmet Duman yaralandı.

Jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Ardanuç Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

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