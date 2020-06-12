Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8342
  • 7,7395
  • 381.318
  • 109254
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Artvin'de 'gök taşı' sevinci: Başımıza talih kuşu kondu
12 Haziran 2020 Cuma 11:53 | Son Güncelleme:

Artvin'de 'gök taşı' sevinci: Başımıza talih kuşu kondu

Artvin'de 'gök taşı' sevinci: Başımıza talih kuşu kondu

ARTVİN'in Borçka ilçesinde yaşayan Ceyda Gedik (10), çay bahçesinde farklı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen çocuğun amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah'ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu' dedi.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan Ceyda Gedik, çay bahçesinde sıra dışı bir taş olduğunu fark etti. Küçük kız taşı babası Adnan Gedik'e verdi. Gedik, daha önce buna benzer bir taş görmediği için bu cismin gök taşı olduğunu düşündü. Gedik ailesi, şimdi buldukları taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.

‘BİZE BİR PİYANGO VURDU’

Buldukları taşın, kendilerine Allah’ın bir ödülü olduğunu söyleyen Adnan Gedik'in ağabeyi Zeki Gedik, 'Tarlamızda bir gök taşı parçası bulduk. İnşallah bize talih kuşu kondu. Çok heyecanlandık. Sosyal medyada bazı duyurular yaptık ve konuyla ilgili Selçuk Bayraktar’a da internet üzerinden mesaj yolladık. Ekonomik anlamda değerlendirmeyi düşünüyoruz, inşallah muvaffak oluruz. Bize bir piyango vurdu diye düşünüyoruz. Köyde ev yapmak istiyoruz, maddi sıkıntılarımız vardı, gökten düşen talih taşı inşallah bize hayırlı gelir ve evimizi yaparız' dedi.

'GÖK TAŞI' PANİĞİ YAŞANMIŞTI

Türkiye’de 27 Mayıs tarihinde saat 20.30 sıralarında Trabzon, Artvin, Ağrı, Erzincan, Erzurum ve Van dahil bazı kentlerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık huzmesi, heyecan yaratmıştı. Bölgede meteor parçası düşme ihtimali üzerine çok sayıda vatandaş kendi imkanlarıyla taş aramıştı.

Bakan açıkladı! 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek
Gıdada büyük hile! 69 firma 136 üründe sahtecilik yaptı
Kansere umut oldu... Türk bilim insanları geliştirdi!
Trafiği durdurarak araçtan indiler... Akılalmaz görüntü!
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Zifte yapışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Zifte yapışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlay�

TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlayıcıları temizliyor

Acun Ilıcalı canlı yayında yarışmacılara sordu: Sur

Acun Ilıcalı canlı yayında yarışmacılara sordu: Survivor'dan sonra ne yapacaklar?

12 Haziran 2020 burç yorumları! Burçlarda rüya zamanı

12 Haziran 2020 burç yorumları! Burçlarda rüya zamanı