Arsa parsel sorgulama işlemleri online olarak nasıl yapılıyor? e-devlet Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi pafta sorgulama ekranı

Parsel ve Pafta Sorgulama işlemi için yapmanız gerekenleri açıklayan bu yazı sizlerin eski usul yöntemlerle parsel ve pafta sorgulama işlemine son veriyor. Parsel ve Pafta sorgulama işlemini e-devlet web sayfası üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

İnsanlar yatırım yaparak geleceğe hazırlık yapmaktadırlar. Kimisi ev araba dükkan daire alarak sağlarken kimisi arazi arsa almayı daha mantıklı bir yatırım seçeneği olarak görmektedirler. Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız dolandırıcılık haberlerinden sonra korkarak gerçekleştirdiğiniz alım satım işlerine artık son diyebiliriz.

Her ne kadar devlet kendi denetimi sağlasa da kişinin kendi güvenliğini sağlayabilmesi adına oldukça büyük adımlar atıldı. Bu adımlar sayesinde kişi kendi güvenliğini sağlayabilir nereye akıllı bir yatırım yapacağının kararını bu adımlar sayesinde daha doğru bir şekilde verir.

Parsel ve Pafta Sorgulama işleminizi gerçekleştirmek eskiden başvurduğunuz yöntemlerde daha basit ve pratik olacaktır. Sizlere faydalı olacağını düşündüğümüz bu yazıda Parsel ve Pafta Sorgulama işlemi için gerekli olan tüm bilgileri derleyip sizler ile paylaşarak eskiden kala yöntemler ile zaman kaybı yaşamanızı önlemeyi amaçladık.

Önceden parsel ve pafta sorgulama işlemi için gittiğiniz kurumda saatlerce sıra beklemek zorunda kalabilirdiniz. Bu kuruma ulaşım her zaman kolay olmayabilir. Tüm bu zahmetlerden kurtulmanız için sahip olmanız gereken tek bir e-devlet şifresidir. En yakın PTT şubelerine bizzat başvurarak adınıza alabileceğiniz e-devlet şifresi için yetkililer sizlere bir form vereceklerdir.



Bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız bilgilerinizin sisteme doğru bir şekilde geçmesine ve ayrıca sistemin sizin adınıza Parsel ve Pafta Sorgulama işlemini gerçekleştirmesi açısından oldukça büyük nem taşır. Daha sonrasında ise resmi e-devlet web sayfasını ziyaret edin. Ardından sağ üsr köşede giriş butonuna tıklayın. T.C kimlik numaranız ve 2 TL karşılığında aldığınız e-devlet şifresini uygun boşluklara doğru olduğundan emin olduğunuz bir şekilde girin.



Ve sonrasında sistemin sizleri tanıyabilmesine onay vererek kimliğimi sorgula butonuna tıklayın. Ve sonrasında yenilenerek açılacak olan sayfada e- hizmetler başlığını bulun ve ardından Parsel ve Pafta Sorgulama işlemine en uygun başlığa tıklayarak parsel ve pafta sorgulama işlemini gerçekleştirin. Parsel ve Pafta Sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz için sizlerden hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

Tamamen ücretsiz olan bu hizmette internet bağlantısının olduğu bilgisayarlar ya da akıllı cep telefonları ile erişebilmeniz mümkündür. Aynı zamanda resmi mesai saatlerini gözetmeden Parsel ve Pafta Sorgulama işleminizi 7/24 her yerden gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için ihtiyacınız olan tek şey bir kere aldıktan sonra ömür boyu kullanacağınız e-devlet şifrenizdir.

TKGM PORTAL İLE DETAYLI TAPU VE ADA PARSEL SORGU İŞLEMLERİ

TKGM'nin açılımı Tapu ve Kadastro Müdürlüğüdür. TKGM internet sayfasından sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunun için siteye giriş yapıldıktan sonra sitede bulunan kullanım talimatlarına onay verilmelidir. Onaylanmadığı taktirde sistem giriş yapamıyorsunuz. Onay işleminden sonra tapunun adres bilgileri sistemde girilmesi ve arazinin uydudan çekilmiş resmi ile konumu ve bilgileri ekrana yansımaktadır.

Tapu ve Kadastro Bilgi sistemi sorgulama ekranı internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sayede istediğiniz alandan internet yardımı ile sahip olduğunuz ada ve parsellerin sorgulama işlemleri yapılabilir. TAKBİS internet sitesi kullanım koşulları 11 farklı maddeden oluşmaktadır. Bütün bu işlemlerinin yapılabilmesi için kullanıcılar ön kullanım koşullarını okumalı ve kabul etmelilerdir. Kabul edilmediği taktirde siteye giriş yapılamaz ve sorgulama işlemleri gerçekleştirilemez.