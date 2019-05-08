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  3. Arnavutköy'de park halindeki araç alev alev yandı

Arnavutköy'de park halindeki araç alev alev yandı

Arnavutköy'de park halindeki araç alev alev yandı

Arnavutköy’de park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten alev alev yandı. Vatandaşların korkulu bakışları arasında bir anda alev topuna dönen aracı söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken, yangın anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay önceki gün Arnavutköy Merkez Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araçta meydana geldi. Cadde üzerinde bir apartmanın önüne park halinde bırakılan binek araç henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı.

Bir anda aracın alev aldığını gören alev gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler alev topuna dönen aracı yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Apartmanın hemen önünde yanan araçtan çıkan alevler bitişiğindeki apartmana da zarar verirken araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların söndürme çalışmalarının korkulu gözlerle izlediği o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

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