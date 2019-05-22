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Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'de kimliği belirsiz bir kişi ayakkabı fabrikasının önünde bulunan çuvalları ateşe verdi. Alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Hızla büyüyen alevler, fabrika sahibine ait aracı sardı.

Dün akşam 21.30 sıralarında Arnavutköy'de korkunç bir olay yaşandı. Anadolu Mahallesi Aysuna Sokak'ta bulunan bir ayakkabı fabrikasının giriş kapısı önünde bulunan ve çöpe atılmak üzere kapı önüne bırakıldığı öğrenilen malzemeler kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Kısa sürede alev alan çöpler, fabrika girişinde bulunan ve fabrika sahibi Ferdi Çalgıcı'ya ait aracı sardı. 

YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İftar saatinin hemen ardından olayda alevleri yoldan geçen bisikletli gençler fark etti. İhbarı üzerine lay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevlerin fabrikaya sıçramasının önüne geçildi. Yangının söndürülmesi ile olay yerine gelen polis ekipleri de yaptığı ilk incelemede fabrikanın güvenlik kamera görüntülerini izledi.  

(DHA)

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