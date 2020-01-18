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  3. Arnavutköy'de dehşet anları! Küçük kızı böyle kurtardılar

Arnavutköy'de dehşet anları! Küçük kızı böyle kurtardılar

Arnavutköy'de dehşet anları! Küçük kızı böyle kurtardılar

Arnavutköy'de 8 metrelik kuyuya düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Arnavutköy'de ağabeyi ile birlikte bakkala giden 3 yaşındaki kız çocuğu, evine dönmek üzereyken bir inşaattaki kuyuya düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken minik çocuğu Arnavutköy itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaşındaki çocuk daha sonra hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Mavigöl Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ağabeyi  ile birlikte bakkala giden 3 yaşındaki Betül B., daha sonra evin yolunu tuttu. Kaldırımda yürürken evinin yakınındaki bir inşaata ait 8 metrelik çukura düşen Betül B.'nin yardımına ağabeyinin haber vermesi üzerine annesi ve komşuları koştu. İçerisinde su birikintisi de bulunan kuyudan minik çocuğu çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Arnavutköy itfaiye ekipler, Betül'ü düştüğü kuyudan çıkarmayı başardı. Titiz bir çalışma sonucu 8 metrelik kuyudan çıkarılan Betül B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra hastaneye sevk edilen Betül B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)


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