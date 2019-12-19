19 Aralık BEDAŞ elektrikler ne zaman gelecek? Arnavutköy elektrik kesintisi..

Arnavutköy elektrik kesintisi arama motorunda yoğun olarak aranıyor. İstanbul’daki elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ’ın sitesi üzerinden yayınlanıyor. 19 Aralık elektrik kesintileri de duyuruldu. Arnavutköyde de birçok yerde elektrik kesintileri bulunuyor. Elektrik kesintisi durumlarında elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yantıı araştırılıyor. İşte yanıtı..

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK

MAVİGÖL Mh., AYSİMA Sk., HAMİYET Sk., MÜNTEHA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33174-29537-29538)

HADIMKÖY Mh., OMURTAK Cd., MURATLI Sk., TAKVİM Sk., ESENLER Sk., HİTİT Sk., FİDANLIK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33157-20599, 22611)

İMRAHOR Mh., TÜRKİYE Cd., AKMESCİT Sk., TAKA Sk., RUHSAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33164-28796-29210-40005)

HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33161-20155)

ADNAN MENDERES Mh., ANADOLU Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ATATÜRK Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., ÇİLİNGİR Mh., DURSUNKÖY Mh., DURUSU Mh., FATİH Mh., HARAÇÇI Mh., İMRAHOR Mh., İSLAMBEY Mh., KARLIBAYIR Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., NENEHATUN Mh., TAŞOLUK Mh., TERKOS Mh., YAVUZ SELİM Mh., YUNUS EMRE Mh., BAKLALI Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., KARABURUN Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33013-29798-28125-41617-41532-41974-29418-28555-28554-29060-29488-30506-28328-29896-28260-28174-30503-28805-28327-29349-29999-29350-28629-29092-28140-29585-28058-29586-28728-29657-28563-29439-29440-28681-28309-29251-28439-29097-28431-28800-29098-28639-29676-29372-28782-40006-28433-29373-29522-29024-28751-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-29733-28331-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29695-29414-29526-29525-29527-28153-28802-29404-29535-41339-29538-29102-28794-29528-29457-29849-29353-29643-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29787-29338-29529-29537-28556-29645-29646-29021-29536-29209-28446-29517-29083-29210-40005-29515-29426-29541-41991-29542-29596-41990-29892-29629-40735-28795-30509-28796-29105-29106-29897-29923-28262-29216-28261-28430-29597-28750-29101-29399-28443-28801-28763-40970-28982-29090-29841-29348-29354-28743-29207-28749-29664-29377-29700-29319-29556-29786-29549-29548-29087-28165-29545-40628-29544-29174-28461-28273-29411-28692-29701-29744-29712-28475-28477-29546-29785-28568-28348-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29624-29403-28792-28787-29468-29456-29081-28078-29587-41533-29539-28488-29910-29405-28275-29540-29419-29655-28820-29104-29020-29480-28225-29538-41534-29292-29265-28637-29334-29257-28669-29987-28146-29497-29621-28267-41998-29277-41997-29336-28680-40784-29839-41983-29208-28817-29211-41985-29431-29430-28786-41996-41995-28585-28578-29212-29945-29286-29595-29385-29384-29383-29382-29381-29380-41984-28785-29333-29400-40001-28440-29950-41986-29346-28879-40345-41095-29213-29989-40002-41219-29703-28948-29605-28877-40003-28878-29112-30514-40018-29299-28674-29031-29557-30508-28821-30505-28880-28722-29665-416354-41644-29571-29144-30516-28885-28560-29066-28855-28861-28870-28871-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28091-29971-28883-29576-29790-29975-29259-30513-29483-28385-28400-28971-29647-29256-28847-29870-28876-29060-41994-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29868-29111-29660-29600-29717-41625-28790-28075-41626-28945-41627-28038-29376-)