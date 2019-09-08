Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Arkeologları şaşkına çeviren keşif: 2100 yıllık iPhone bulundu

Arkeologları şaşkına çeviren keşif: 2100 yıllık iPhone bulundu

Arkeologları şaşkına çeviren keşif: 2100 yıllık iPhone bulundu

Güney Sibirya’daki özerk bir Türk cumhuriyeti olan Tuva’da, 2100 yıllık iPhone benzeri bir aksesuar bulundu. Atlantis mezarında bulunan iPhone benzeri eşyanın, kemer tokası olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Federasyonu’nda Güney Sibirya’daki özerk bir Türk cumhuriyeti olan Tuva’da, arkeologları şaşkına çeviren bir keşfe imza atıldı.

Siberian Times’ta yer alan habere göre, arkeologlar, bir Atlantis mezarında yaklaşık 2100 yıllık iPhone benzeri bir aksesuar buldu. Milattan önce 3. yüzyılın sonlarından itibaren geçerli olan Hiung-nu döneminde yaşamış bir kadının mezarında bulunan eşyanın, kemer tokası olarak kullanıldığı düşünülüyor.

Rusya’nın Atlantisi olarak anılan dağlık Tuva Cumhuriyeti’ndeki gömü alanının, yılın birkaç haftasında su yüzüne çıktığı, diğer zamanlarda ise su altında kaldığı bildirildi.

Arkeolog Pavel Letus, konuyla ilgili olarak, “Hiung-nu döneminden kalma iPhone bulduğumuz mezar, bu sahada şimdiye dek karşımıza çıkan en ilginç bulgu oldu.” diye konuştu.

Yontulmamış oltu taşından yapıldığı tespit edilen aksesuarın; turkuvaz, akik ve sedeflerle süslendiği gözlendi. Uzmanlar, böylesi taşların ilk kez ortaya çıktığı dönem ele alındığında, söz konusu kemer tokasının aşağı yukarı 2137 yıllık olduğunu düşünüyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!
Can Yaman'dan ayrılan Demet Özdemir desteğe gitti!
Ben Fero ve Norm Ender'in eski fotoğrafları ortaya çıktı sosyal medya yıkıldı!
Eylülde aşk başkadır
Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen açıklaması
<p>Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve turizm potansiyelin

30 Milyon Yıllık Mağarada Ezan Okundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Az bilinen olay... O filmde Cüneyt Arkın'ın eli kopmuş