Arkeologları şaşkına çeviren keşif: 2100 yıllık iPhone bulundu

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Rusya Federasyonu’nda Güney Sibirya’daki özerk bir Türk cumhuriyeti olan Tuva’da, arkeologları şaşkına çeviren bir keşfe imza atıldı.

Siberian Times’ta yer alan habere göre, arkeologlar, bir Atlantis mezarında yaklaşık 2100 yıllık iPhone benzeri bir aksesuar buldu. Milattan önce 3. yüzyılın sonlarından itibaren geçerli olan Hiung-nu döneminde yaşamış bir kadının mezarında bulunan eşyanın, kemer tokası olarak kullanıldığı düşünülüyor.

Rusya’nın Atlantisi olarak anılan dağlık Tuva Cumhuriyeti’ndeki gömü alanının, yılın birkaç haftasında su yüzüne çıktığı, diğer zamanlarda ise su altında kaldığı bildirildi.

Arkeolog Pavel Letus, konuyla ilgili olarak, “Hiung-nu döneminden kalma iPhone bulduğumuz mezar, bu sahada şimdiye dek karşımıza çıkan en ilginç bulgu oldu.” diye konuştu.

Yontulmamış oltu taşından yapıldığı tespit edilen aksesuarın; turkuvaz, akik ve sedeflerle süslendiği gözlendi. Uzmanlar, böylesi taşların ilk kez ortaya çıktığı dönem ele alındığında, söz konusu kemer tokasının aşağı yukarı 2137 yıllık olduğunu düşünüyor.