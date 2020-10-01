Arkadaşlık teklifini reddedince katletti! Saplantılı caniden kasiyere kurşun

Adana Kozan’da dün sabah Tuğba Keleş’in (36) çalıştığı marketin önüne motosikletle gelen ve müşteri gibi içeri giren Erdoğan Küpeli, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren genç kadını silahla başından vurdu. Küpeli, daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuğba Keleş, kurtarılamadı. İntihar girişiminde bulunan saldırganın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞ



Saplantılı şahsın bir ay önce de Keleş’i zorla otomobile bindirerek kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Gözaltına alınan zanlının, uzaklaştırma cezası verilerek savcılıktan serbest kaldığı, genç kadının da koruma altında olduğu bildirildi.

Erdoğan Küpeli’nin eski sözleşmeli öğretmen olduğu öğrenildi.

Tuğba Keleş, 15 gün önce işe başlamıştı.