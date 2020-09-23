Arkadaşlık istediğini reddettiği için öldürülen annenin son sözleri: Bu cehennem bitsin artık

Arkadaşlık isteğini reddettiği için aynı fabrikada çalıştığı Yusuf Uğur tarafından öldürülen bir çocuk annesi Handan Bul'un en yakın arkadaşı Mehtap Keskin cinayet öncesini anlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Handan Bul’a savcılığa giderek şikayetçi olması için tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Mehtap Keskin, "Yusuf sürekli Handan'ın yanındaydı. Handan, Yusuf yüzünden içine kapandı. Bizimle konuşmadı, kendini soyutladı. Sonra Yusuf'tan uzaklaştı ve normale döndü. Meğer Yusuf ona aşık olduğunu söylemiş. Handan kendini geri çekti. Yusuf, Handan'ı ikna etmeye çalıştı, ama olmayınca son 7 ayda Handan'a hayatı zehretti." dedi.

Çocuğunun üzerinden bir şey yapacak diye Handan'ın çok korkutuğunu söyleyen Keskin sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşten çıkartırlar, sıkıntıya girerim' dedi. Handan korkularının kurbanı oldu. En son cumartesi günü titreyerek, ağlayarak yanıma geldi. 'Abla, Yusuf beni öldürecek' dedi. Ben de biraz benimle kalmasını söyledim. Hatta onun yerine ben savcılığa gidecektim"

'ABLA, BU CEHENNEM BİTSİN ARTIK DEDİ' VE BİTTİ'

Olaydan bir gün önce Yusuf'un iş çıkışına geldiğini anlatan Keskin, Handan'ın korkarak servis aracına bindiğini belirterek şunları söyledi:

"Yusuf her çağırdığında 'Abla son kez gidiyorum. Ben konuşarak onu ikna edeceğim' diyordu. Keşke Handan babasına derdini bir şekilde açsaydı ya da biz savcılığa gitseydik. Ya da lafımı dinleyip bir ay bende kalsaydı. Nasıl ikna ettiyse Handan'ı bindirdi o arabaya. Bözüyük yolunda giderken polisi arasaydı keşke. O kadar mı güvendi ona? Onun gözünde Yusuf, gerçekten seviyordu ve zarar vermeyecekti, sadece aşıktı. Cumartesi günü bana dediği son laf, 'Abla, bu cehennem bitsin artık' ve bitti, cennete gitti benim meleğim. Pazar günü Handan, arkadaşının kınasına gidecekti”