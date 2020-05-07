Arkadaşları ölüme sürükledi

SONER KAN

29 Nisan’da Mersin’e dönmek için evden ayrılan genç, Seyhan’da arkadaşları Cem K. (40) ve Ergin İ. (38) ile buluştu. Kahvecioğlu, önce uyku hapı aldı, sonra da boynuna uyuşturucu dolu enjektörü sapladı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Evlat acısı yaşayan baba Necati Kahvecioğlu, “Oğlum, arkadaş kurbanı oldu. Benim canım yandı, başka canlar yanmasın” dedi.