Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3413
  • 8,7545
  • 465.023
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
31 Ağustos 2020 Pazartesi 07:14 | Son Güncelleme:

Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
DHA

Adana'da arkadaşının kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun koltukaltına isabet ettiği Onur Güç (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Güç ve arkadaşı R.Ç., gece evlerinin yakınındaki sokakta oturup sohbet etti. Belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp, oymaya başladığı öne sürülen R.Ç., kazara tetiğe basıp, silahı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun, R.Ç.'nin yanındaki arkadaşı Onur Güç'ün sağ koltukaltına isabet etti. Yere yığılan Güç, komşuları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Güç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan R.Ç., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa Türkiye'den kınama: 'Nazi kalıntıları!'
Türkiye'den, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan'a uyarı
F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi
Muharrem İnce hazırlıklarını tamamladı
Van'da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapım

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapımına başlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağust

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağustos gösterisi hayran bıraktı