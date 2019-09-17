Arkadaşının ihbarı çocuk gelini kurtardı

Arkadaşı da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine düğün salonuna giden ekipler, taşkınlık yaşanmaması için beklemeye başladı. Düğünün bitmesinin ardından arabaya binen çocuk gelin ve damat İ.D., ekipler tarafından alınarak karakola götürüldü. Devlet korumasına alınan A.Ö., polise verdiği ifadede şunları söyledi:

‘AİLEM TUZAK KURDU’

“İki yıl önce dini nikah kıyıldı. Aileme evlenmek istemediğimi söyleyip yurda yerleştim. Düğün olmayacağını söyleyip eve çağırdılar. İnandım ama gidince düğün yaptılar. Evlenmek değil okumak istiyorum.”