'Arkadaşımı bıçakladım kurtarın!'

Denizli Pamukkale’de aralarında alacak verecek meselesi olan H.Ö. (26) ile D.S. (23) arasında iş yerinde tartışma yaşandı. Kavganın büyümesi üzerine D.S., arkadaşını vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre D.S., olayda kullandığı bıçağı sokakta atıl vaziyette bulunan bir koltuğun altına atarak kaçtı.

VİCDAN YAPIP DÖNDÜ



Ancak birkaç dakika sonra vicdan yapıp geri gelen D.S., kanlar içinde kalan arkadaşını kendi aracı ile Denizli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Bıçaklanan H.Ö. burada tedavi altına alınırken, olayın faili arkadaşı D.S. ise hastane polisine teslim oldu. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen polis ekipleri, olayda kullanılan bıçağı koltuğun altında bularak muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.