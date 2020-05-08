Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Yeni bölüm fragmanı haberimizde…

Arka Sokaklar bugün var mı? sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Dizinin çekimlerine coronavirüs salgını dolayısıyla ara verilmişti. Arka Sokaklar yeni bölüm heyecanıyla sevenlerinin yeniden karşısında olacak. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI?

Arka Sokaklar bugün (8 Mayıs) yeni bölümüyle Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşacak. Fenomen dizi bu akşam saat 20.15’te 551. Bölümüyle televizyon karşısında oturan sevenlerini karşılayacak.

ARKA SOKAKLAR 551. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKA SOKAKLAR 550. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar’ın 1 Mayıs Cuma günü yayınlanan 550. Bölümünde;

Nükhet, Cemal'in itirafından sonra soluğu Kadri'nin evinde alıyor. Ona, Cemal'in oğullarının katili olduğunu söylüyor. Kadri, intikam yemini ediyor ve Cemal'i öldürmek için bir plan yapıyor. Emniyette kendilerine çalışan polis memurunu kullanarak Cemal'e yanlış bir bilgi paylaşıyorlar. Bilgi Kadri'nin yerinin belirlendiğidir. Cemal, yanında Ezgi ve Hakan olmak üzere adresi kontrole gidiyorlar; fakat, Kadri ve adamlarının tuzağına düşüyorlar. Büyük çatışmadan sonra olay yerine gelen ekibin kalanı onları bu cendereden kurtarıyor. Cemal'in hayatı tehlikede olduğundan Rıza Baba bazı önlemler almak zorunda kalıyor.