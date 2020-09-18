  • $7,5635
  • 8,9639
  • 475.171
  • 1113.12
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Arı ekmeği ne demek? Şifa deposu arı ekmeğinin faydaları nelerdir?
18 Eylül 2020 Cuma 12:59 | Son Güncelleme:

Arı ekmeği ne demek? Şifa deposu arı ekmeğinin faydaları nelerdir?

Arı ekmeği ne demek" Şifa deposu arı ekmeğinin faydaları nelerdir"

Arı ekmeği, son zamanlarda popülerliğini arttıran besinler arasında yerini aldı. Arı ekmeğinin ne olduğunu bilmeyen vatandaşlar konuya dair araştırma yapıyor. Vücudumuza birçok faydası bulunan arı ekmeği vitamin deposu olarak adlandırılıyor.

Arı ekmeği, internette aranan konulardan bir tanesi oldu. Vitamin ve mineral deposu olarak adlandırılan arı ekmeği kansızlığa da iyi geldiği belirtilmektedir. Arı ekmeği, yeterli miktarda alındığı taktirde vücuttan toksinleri attığı da uzmanların tarafından açıklanmaktadır.

ARI EKMEĞİ NE DEMEK?

Arı ekmeği, işçi arıların yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda olgunlaşmış halidir. Polenin bal ile mayalanması ile ortaya çıkan arı ekmeği, doğal bir vitamin ve mineral deposu olarak sentetik vitaminlere doğal bir alternatif oluşturur.

ARI EKMEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

Bilimsel çalışmalar arı ekmeğinin ülseratif kolit, anemi (kansızlık), karaciğer hasarı, depresyon üzerine olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.

Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği bulunan arı ekmeği, kanamalı diş eti tedavisi için de önerilir.

İçeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyonu dengeleyen arı ekmeği kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur.

Pergada polenden farklı olarak, bol miktarda K vitamini ve 6 kat daha fazla laktik asit içerir. 

<p class='MsoNormal'>Tuzla’da 67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai ise tutuklandı. Ak

“Şımarık Ünlüler Sendormu”

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

'Orkide çiçek açmıyor' diyorsanız işte çözüm önerileri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.