Arı ekmeği ne demek? Şifa deposu arı ekmeğinin faydaları nelerdir?

Arı ekmeği, internette aranan konulardan bir tanesi oldu. Vitamin ve mineral deposu olarak adlandırılan arı ekmeği kansızlığa da iyi geldiği belirtilmektedir. Arı ekmeği, yeterli miktarda alındığı taktirde vücuttan toksinleri attığı da uzmanların tarafından açıklanmaktadır.

ARI EKMEĞİ NE DEMEK?

Arı ekmeği, işçi arıların yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenin, arının kendi bünyesinden kattığı salgılarla zenginleşmiş, belirli bir süre sonunda olgunlaşmış halidir. Polenin bal ile mayalanması ile ortaya çıkan arı ekmeği, doğal bir vitamin ve mineral deposu olarak sentetik vitaminlere doğal bir alternatif oluşturur.

ARI EKMEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

Bilimsel çalışmalar arı ekmeğinin ülseratif kolit, anemi (kansızlık), karaciğer hasarı, depresyon üzerine olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.

Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği bulunan arı ekmeği, kanamalı diş eti tedavisi için de önerilir.

İçeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyonu dengeleyen arı ekmeği kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur.

Pergada polenden farklı olarak, bol miktarda K vitamini ve 6 kat daha fazla laktik asit içerir.