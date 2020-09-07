Arem ne demek, ne anlama geliyor? Arem isminin manası nedir?

Arem isminin ne anlama geldiği birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer aldı. MasterChef Türkiye'de yarışan Arem Yüce'nin isminin anlamı detayları aranıyor. Arapça'dan gelen Arem ismi Osmanlıcada ise A'rem şeklinde kullanılmaktadır.

AREM NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Sıfat olan Arem kelimesi, Türkiye'de isim olarak da kullanılmaktadır.

Kelimesinin anlamı "alaca" veya "Benekli cisim" demektir.

Arapça kökenli olmasına karşın Osmanlıca bir kelime olan Arem asıl olarak "A'rem" şeklinde okunuyor.

Arem isminin kullanıldığı bölgelerde "Aram" ismi de genellikle kullanılır.

Aram da Osmanlıca kökenli ancak yine Arapça'dan geçme bir kelimedir. Kelimenin anlamı ise "Çölde bilinçli şekilde birileri tarafından konulan hedef, nişan" olarak kullanılır.

Aram aynı şekilde "Durma eğlenme, dinlenme, yerleşme istirahat, karar kılma" gibi anlamlarda da kullanılır.

Arangah kelimesi yine aynı kökenden gelir ve dinlenilecek yer anlamında kullanılır.