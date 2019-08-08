Arefe günü ne zaman? 2019 Kurban Bayramı arefe (arife) günü hangi güne denk geliyor?

Arefe günü için geri sayım başladı. 2019 yılında Kurban Bayramı arefe günü hangi güne denk geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı takvim içerisinden bayram tarihlerini de açıklıyor. Ramazan Bayramının idrak edilmesinin ardından sıra Kurban Bayramına geldi. Kurban Bayramı arefe günü ile başlayacak. Bayramın birinci günü Müslümanlar bayram namazını kılacaklar. Bayramın gelişini müjdeleyen arefe günü ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.

AREFE GÜNÜ NEDİR?

Lügatte “tanıma” manasına gelir. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne Arefe denmez. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Haccın şartlarından biri ise; Arefe günü Arafat’ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmaktır.

Arefe, İslam dininin kıymet verdiği günlerdendir. Bu hususlarda Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

AREFE GÜNÜ NE YAPILIR?

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.