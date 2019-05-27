Arefe günü 2019 ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi?

Arefe gününün 2019 yılında ne zaman olduğu merak ediliyor. Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi? Ramazan Bayramı 2019 yılında 6 Mayıs’ta başladı. Farz olan oruç ibadeti 29 gün tutulduktan sonra bayram başlayacak. Ramazan Bayramı 4 Haziran’da başlayacak. 3 Haziran ise arefe günü olacak. . Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gündür. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili de resmi açıklama geldi. Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe günü 2019 yılında 3 Haziran tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı’nın birinci günü 4 Haziran’da başlıyor. 6 Haziran bayramın son günü olacak.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

3 Haziran yarım gün tatil olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi.

Ramazan bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi. Hafta sonu izinleri de birleştirildiğinde, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.

AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet İşlerinden edinilen bilgiye göre, Peygamber efendimiz Arefe Günü için şu duayı okumayı uygun görmüştür.

“Allah’tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir.”

Hz. Ali ise bugün için şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir:

“Allah’ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât’ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah’ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât’ın içindir. Allah’ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah’ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim.”

AREFE NEDİR?

Lügatte “tanıma” manasına gelir. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne Arefe denmez. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Haccın şartlarından biri ise; Arefe günü Arafat’ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmaktır.

Bu ibadet bir Gün önce olursa, hac kabul olmaz. O bakımdan haccın kabulü, Arefe gününün doğru olmasına bağlıdır. Arabi aylar gökteki hilalin görülmesi ile başlar. Hilalin görülmesi hesap ile anlaşılan Gün veya bir sonraki gündür. Hiçbir zaman bir önceki gün değildir.

Arefe, İslam dininin kıymet verdiği günlerdendir. Bu hususlarda Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.