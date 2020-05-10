Arefe (arife) hangi gün, ne zaman 2020? Ramazan Bayramı arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Arefe (arife) hangi gün, ne zaman 2020? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü olarak adlandırılıyor. Ramazan ayının yarılanmasıyla birlikte arefe günü ne zaman? sorusu gündemde yerini aldı. Ramazan Bayramı arefe gününde sokağa çıkma yasağı var mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

3 gün olarak idrak edilen Ramazan Bayramı günleri bu yıl şu şekilde olacak;

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs olması dolayısıyla bir gün öncesi yani 23 Mayıs Cumartesi günü arefe (arife) günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu yıl arefe günü 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrasına kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının süreceğini bildirmişti. Arefe gününün ve Ramazan Bayramı ilk gününün hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte o günlerde sokağa çıkma yasağı olacak gibi gözüküyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. Bilgiler kesinleştiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.