Arefe (arife) hangi gün, ne zaman 2020? Ramazan Bayramı arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı?
Arefe (arife) hangi gün, ne zaman 2020? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı'ndan bir gün önceki güne arefe veya arife günü deniyor. Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Ramazan Bayramı araştırmaları da hız kazandı. Arefe günü ne zaman? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Arefe (arife) hangi gün, ne zaman 2020? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü olarak adlandırılıyor. Ramazan ayının yarılanmasıyla birlikte arefe günü ne zaman? sorusu gündemde yerini aldı. Ramazan Bayramı arefe gününde sokağa çıkma yasağı var mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde…
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?
3 gün olarak idrak edilen Ramazan Bayramı günleri bu yıl şu şekilde olacak;
Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs olması dolayısıyla bir gün öncesi yani 23 Mayıs Cumartesi günü arefe (arife) günü olacak.
RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bu yıl arefe günü 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrasına kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının süreceğini bildirmişti. Arefe gününün ve Ramazan Bayramı ilk gününün hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte o günlerde sokağa çıkma yasağı olacak gibi gözüküyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. Bilgiler kesinleştiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.