Ardarda /art arda nasıl yazılır? TDK'ya göre, 'art arda' ayrı mı birleşik mi yazılır?

Art arda dilimizde en sık kullanılan ifadeler arasında yer almakla birlikte sık sık nasıl yazıldığı da karıştırıldığı bir gerçektir. Bu bağlamda bir çok kişi kelimenin doğru yazılışı ile ilgili nasıl yazıldığına dair TDK kılavuzu incelenmektedir. Birleşik sözcüklerin ayrı, ayrı sözcüklerin de birleşik yazılması sık karşılaşılan bir dil bilgisi problemi olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu problemler arasındaki en baskın örneklerden biri de art arda kelimesinin yazılışıdır. Peki ardarda /art arda nasıl yazılır? TDK'ya göre, 'art arda' ayrı mı birleşik mi?

ART ARDA TDK’YA GÖRE DOĞRU YAZILIŞI

Art arda sözcüğünün yazımı hakkındaki en doğru bilgi, Türk Dil Kurumu genel sözlüğünde verilmektedir. Bu bağlamda art arda iki kelimeden meydana gelen ve ayrı yazılan bir terim olarak kabul edilmektedir.

ART ARDA KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE ÖRNEKLERİ

Art arda ifadesinin yer aldığı çok sayıda örnekle karşılaşmak mümkündür. Bu örnekler içerisinden doğru ve yanlış yazımı temsil eden iki tanesi aşağıda verilmiştir.

- Dertler başlayınca art arda gelmeye devam ediyor. (DOĞRU)

- Öğrenciler sayım için artarda sıraya dizildi. (YANLIŞ)

ART ARDA NEDİR?

Art arda terimi cümlede zamir işlevinde kullanılmaktadır. TDK sözlüğünde yer alan tanımlamaya göre de “arka arkaya” manası taşımaktadır.