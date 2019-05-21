Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0629
  • 6,767
  • 247.889
  • 85.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Ardahan'daki taş ocağındaki patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi

Ardahan'daki taş ocağındaki patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi

Ardahan'daki taş ocağındaki patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi

Ardahan'da taş ocağındaki patlamada ölen işçilerin sayısı 3 oldu.

Salduzlar Beton AŞ'ye ait taş ocağında 12 Mayıs'ta yaşanan patlamada ağır yaralanan işçilerden Taner Sarıvaz, tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamada ölen işçilerin sayısı 3'e yükselirken, ağır yaralanan Adem Demirci'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.    Demircinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Çataldere köyündeki taş ocağında 12 Mayıs'ta yaşanan patlamada işçilerden Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralanmıştı. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Erzurum'daki Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.  

Hastanede vefat eden Çetin ile Yazgan, Zonguldak'ta toprağa verilmişti. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncuya 19 yıla varan hapis istemi
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
‘O sizin uydurmanız‘
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olacak

Diriliş Ertuğrul 149. Yeni Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD’yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük donanması haline geldi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları