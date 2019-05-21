Ardahan'daki taş ocağındaki patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi

Salduzlar Beton AŞ'ye ait taş ocağında 12 Mayıs'ta yaşanan patlamada ağır yaralanan işçilerden Taner Sarıvaz, tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlamada ölen işçilerin sayısı 3'e yükselirken, ağır yaralanan Adem Demirci'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Demircinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Çataldere köyündeki taş ocağında 12 Mayıs'ta yaşanan patlamada işçilerden Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralanmıştı. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Erzurum'daki Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hastanede vefat eden Çetin ile Yazgan, Zonguldak'ta toprağa verilmişti.

(AA)