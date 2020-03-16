Ardahan'da etkili olan kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu

Ardahan, dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan yağışla karla kaplandı. Kar yağışıyla araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

DHA