Ardahan'da etkili olan kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu
Ardahan, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Yoğun kar yağışında işe gidenler fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.
Ardahan, dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan yağışla karla kaplandı. Kar yağışıyla araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
DHA