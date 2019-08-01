Arda, Meriç ve Vardar hangi coğrafi bölgede bulunan nehirlerdir? Güven Bana sorusu Arda, Meriç ve Vardar hangi coğrafi bölgede bulunan nehirlerdir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Kafkasya

B: Balkanlar

C: Anadolu

D: Orta Asya

Doğru cevap: Balkanlar