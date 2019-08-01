Arda, Meriç ve Vardar hangi coğrafi bölgede bulunan nehirlerdir?
Arda, Meriç ve Vardar hangi coğrafi bölgede bulunan nehirlerdir? Güven Bana sorusu Arda, Meriç ve Vardar hangi coğrafi bölgede bulunan nehirlerdir? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 1 Ağustos Perşembe günü seyirci ile buluştu
Arda, Meriç ve Vardar hangi coğrafi bölgede bulunan nehirlerdir? Güven Bana sorusu Arda, Meriç ve Vardar hangi coğrafi bölgede bulunan nehirlerdir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu
A: Kafkasya
B: Balkanlar
C: Anadolu
D: Orta Asya
Doğru cevap: Balkanlar