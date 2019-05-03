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Aras Nehri'nde su seviyesi yükseldi

Aras Nehri'nde su seviyesi yükseldi

Erzurum'da Aras Nehri’nde karların erimeye başlamasıyla birlikte su seviyesi yükseldi.

Erzurum ve çevresinde devam eden yağışlar ve karların erimesi Horasan'ın içinden geçen Aras Nehri'nin su seviyesini yükseltti. Suyun yükselmesi sonucu nehre civar bazı köylerdeki tarım arazileri su altında kaldı.

Nisan ve Mayıs ayı ile birlikte yağışlarında devam ettiğine dikkat çeken Horasanlılar şehir merkezinden geçmekte olan Aras Nehrinin su seviyesinin yükseldiğini ifade ettiler.

(AA)

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