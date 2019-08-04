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  3. Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini yakaladı.

 Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan Ali Ö., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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