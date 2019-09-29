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Aracının altında ölü olarak bulundu

Aracının altında ölü olarak bulundu

Gaziantep’te akşam bir arkadaşının nikah merasimine katılan 20 yaşındaki genç, sabah aracının altında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinde Deliktepe mesire alanında park halindeki 27 B 6910 plakalı otomobilin sahibi 20 yaşındaki Mehmet Demirbaş, sabah aracın altında ölü olarak bulundu. Genci gören mesire alanındakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve güvenlik güçleri tarafından ceset aracın altından çıkarıldı. Gencin cesedi, önce Oğuzeli Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ölüm sebebi araştırılan Demirbaş'ın olaydan bir gün önce bir arkadaşının nikah törenine katıldığı ve aracını gelin aracı yaptığı öğrenildi. Mehmet Demirbaş'a nikahtan sonra ise bir daha ulaşılamadığı belirtildi.

Otopsinin ardından gencin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

İHA

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