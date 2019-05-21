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Aracını yakıp köprüden atladı

Aracını yakıp köprüden atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurduğu aracını ateşe veren kişi, köprüden atladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurduğu aracını ateşe veren kişi, köprüden atladı.

Alınan bilgiye göre, köprü üzerinde, Avrupa Yakası istikametinde bir otomobilin yandığını görenler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yapılan araştırma sonucu, sürücünün köprü üzerinde durdurduğu aracını ateşe verdikten sonra köprüden atladığı belirlendi.

Bu arada, olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

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