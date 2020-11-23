Aracını satmak isterken dolandırıldı: Plakasını değiştirip başkasına satmışlar

Aracını satışa çıkaran Mustafa Demir, anlaştığı kişinin, "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanarak noter aracılığıyla aracın siparişini verdi. 2 gün beklemesine rağmen para kendisine ulaşmayan Demir, aracın plakasının değiştirildiğini ve başka birine satıldığını öğrendi. Olayın ardından suç duyurusunda bulunuldu.

DHA'da yer alan habere göre, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 52 bin TL değerindeki otomobilini satmak için ilana koyan Mustafa Demir, dolandırıcıların hedefi oldu. Aracı satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanan Demir, noter aracılığıyla aracın satışını verdi. 2 gün beklemesine rağmen para kendisine ulaşmayan Demir, aracın plakasının değiştirilip, başka birine satıldığını öğrenince dolandırıldığını anladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"EFT TALİMATINI SONRADAN İPTAL ETMİŞ"

Mustafa Demir, EFT yapılmış gibi gösterilerek, senetle dolandırıldığını öne sürdü. Mehmet Demir, yaşananları şu şekilde anlattı:

"2006 model aracım vardı. İnternet sitesine satışa koydum. Buna istinaden Aydın'dan İ.O. adlı kişi ulaştı, arabamı almak istediğini söyledi. 'Tamam' dedim. Afyon otogarında buluştuk, beni arayan kişi arabayı almaya gelmedi. Adını bilmediğim gelen kişi aracı beğenmeleri halinde görüştüğüm Aydın'daki kişinin bana banka yoluyla parayı göndereceğini söyledi. 52 bin liraya anlaştık. Aracımın satışını yapmak için notere gittik. Paranın hesabıma yatmadığımı söyleyince 'şimdi gönderiyorum' diyerek EFT yaptığının fotoğrafını telefonuma gönderdi. EFT talimatını sonradan iptal etmiş 'senin bankan uyuşmuyor, yarın hesabında olur' dedi. Ben de buna güvenerek noterde satışı gerçekleştirdim."

"İKİ GÜN BOYUNCA PARANIN GELMESİNİ BEKLEDİM"

Aracın satışını yaptığı sırada yanında olan kişi kendisine, "Bana güvenebilirsin, istersen 52 bin lira değerinde senet vereyim" dediğini anlatan Mehmet Demir, "Ben de endişelendiğim için kabul ettim. İki gün boyunca paranın gelmesini bekledim. Para hesabıma gelmeyince Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Satışını yaptığım ve senedi aldığım kişinin belgeleri, telefon görüşmeleri, yazışmalarımızı adliyeye teslim ettim. Aracımın plakası değişmiş. Bir başka kişiye satışını gerçekleştirmişler. Bunların araç dolandırıcı şebekesi olduğunu düşünüyorum. Mağduriyetimin giderilmesini ve başka kişilerin zarar görmemesini istiyorum." şeklinde konuştu.