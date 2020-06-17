Araç muayenene randevusu nasıl alınır? TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar?

Araçlarına bakım yaptırmak isteyen kişiler, araç muayenene randevusunun nasıl alacağı hakkında araştırma yapıyor. Karayolları trafik kurallarına göre trafiğe çıkan araçların muayene yaptırmaları zorunludur. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası birçok kurum ve kuruluş geçici olarak hizmet vermeyi durdurmuştu. Haziran ayı itibari ile atılan normalleşme adımları sebebiyle araç muayenene randevusu yakından takip ediliyor. Araç modeline gör değişen TÜVTÜRK 2020 araç muayene ücretleri belli oldu. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ MUAYENENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Araç muayene randevusu almak isteyenler, TÜVTÜRK’ün internet sitesi üzerinden ücretsiz randevu bölümünü doldurarak başvuru yapmaları gerekiyor. Araç sahiplerinden, Plaka No, Ruhsat Seri ve No ile şehir gibi bilgiler istenecektir. Verilen bilgiler sonucunda istenilen gün ve saatte araç muayene randevusu oluşturulabilir. Randevularında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, site içerisindeki aynı bölümden bilgilerini güncelleyebilir.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılı için araç modeline göre KDV oranlarında değişiklik göstermektedir.

ARAÇ GRUBU

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler

Eski ücret 377,60 TL

Yeni ücret (KDV dahil) 462,56 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork

Eski ücret 279,66 TL

Yeni ücret (KDV dahil) 342,2 TL

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet

Eski ücret 142,78B TL

Yeni ücret (KDV dahil) 174,64 TL olarak belirlenmiştir.