Arabuluculuk sınavı 2019 başvurusu ne zaman? Arabuluculuk sınavı başvuru şartları nedir?

Arabuluculuk sınavı başvuru şartları araştırılıyor. Arabuluculuk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi. Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan arabuluculuk sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. Adaylar başvurularını 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında yapacaklar. Başvuruyu yapacak adaylar 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir.

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp(UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır. 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü sınav

başvuruları başlayacak, 02 Eylül 2019 Pazartesi günü gece 23:59'da sona erecektir. Başvuruyu yapacak adaylar 19 Ağustos 2019 – 02 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 24 Kasım tarihinde yapılacak. Binlerce hukukçunun merakla beklediği “Arabuluculuk Sınav” tarihi netlik kazandı. 24 Kasım 2019 Pazar günü tek oturum halinde, 16 farklı merkezde yapılacak sınavla beş bin arabulucu sisteme dahil edilecek.

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Arabuluculuk sınavına başvuracakların;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3) Tam ehliyetli olmak,

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.